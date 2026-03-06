Γρηγορίου για Άρη: Είναι μονόδρομος να μπούμε στο γκρουπ 5-8

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, στις δηλώσεις του στη NOVA εν όψει του εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ατρόμητο, τόνισε το σκεπτικό των “κίτρινων” για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague.

Στο πρώτο του σχόλιο ανέφερε: “Στο συγκεκριμένο παιχνίδι είδαμε σημάδια βελτίωσης. Τουλάχιστον, όσον αφορά στα ποσοστά κατοχής της μπάλας και την κυκλοφορίας της από εμάς στο γήπεδο. Προφανώς και θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη σε αρκετούς τομείς για να φτάσουμε σε ένα σημείο, που εγώ επιθυμώ να βρίσκεται η ομάδα και που αρμόζει στο μέγεθος στην ιστορία του Άρη. Με καθημερινή δουλειά και προσπάθεια να μειωθούν τα προβλήματα τραυματισμών, που κι αυτή την εβδομάδα είχαμε, πιστεύω ότι θα γίνουμε καλύτεροι, ότι θα βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα όλο και περισσότερο. Αισιοδοξώ ότι σύντομα θα φτάσουμε στο επιθυμητό για όλους μας επίπεδο”.

Για το αν εντόπισε βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι: “Στο μέγεθος και στον βαθμό που εγώ επιθυμώ, όχι! Παρά το γεγονός ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό είχαμε ένα γκολ, ένα δοκάρι κι ένα πέναλτι που δεν θα μάς δόθηκε, και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει άλλο ένα γκολ, το επίπεδο της επιθετικής μας τακτικής λειτουργίας απέχει ακόμη από αυτό που εγώ επιθυμώ. Το να δημιουργείς είναι το δύσκολο στο ποδόσφαιρο. Η άμυνα είναι το εύκολο σχετικά κομμάτι ανάμεσα στα δύο αυτά σκέλη. Η επίθεση χρειάζεται χρόνο και ιδέες και άλλου είδους νοοτροπία, για να λειτουργήσει καλύτερα σε μια ομάδα. Έχω δώσει έμφαση στη δουλειά στον επιθετικό τομέα και πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα θα γινόμαστε καλύτεροι”.

Για τα όσα χρειαστεί η ομάδα του ώστε να πάρει τη νίκη: “Περιμένω ακόμη καλύτερη εικόνα από το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Περιμένω ότι η ομάδα μας θα πάρει τα ηνία του παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να βρει διάφορες λύσεις επιθετικά, είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα, ώστε να δημιουργήσουμε το επιθετικό μομέντουμ που θέλουμε. Βεβαίως, χρειάζεται τεράστια προσοχή στις μεταβάσεις του Ατρόμητου από την άμυνα στην επίθεση, που είναι εξαιρετική ομάδα σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, χρειάζεται να έχουμε ισορροπία μεταξύ άμυνας κι επίθεσης, για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από τη νίκη! Η κρισιμότητα του συγκεκριμένου αγώνα είναι μεγάλη και η ανάγκη για τους τρεις βαθμούς είναι παραπάνω από μεγάλη”.

Για τον στόχο του 5-8: “Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι είναι μονόδρομος να μπούμε στο γκρουπ 5-8! Δεν υπάρχει δεύτερος δρόμος, δεύτερη επιλογή κι αυτό είναι ξεκάθαρο. Στα παιχνίδια που απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου πρέπει να παλέψουμε μόνο για τη νίκη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Το πρώτο που θέλουμε είναι να είμαστε μέσα στο γκρουπ 5-8, που πιστεύω ότι θα είμαστε. Το λέω όχι γιατί γενικώς είμαι αισιόδοξος, αλλά επειδή αυτή την εικόνα έχω από τους παίκτες με τη δουλειά που κάνουν σε καθημερινή βάση. Από εκεί και πέρα, στη διαδικασία των πλέι οφ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί”.