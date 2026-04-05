Γρηγορίου: Είμαστε η ομάδα που άξιζε τη νίκη – Είχε ενοχλήσεις ο Ράτσιτς

Τη νίκη άξιζε ο Άρης στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ των θέσεων 5-8 του πρωταθλήματος της Super League σύμφωνα με όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το τέλος της αναμέτρησης ξεκαθαρίζοντας ότι προχώρησε στην αλλαγή του Ράτσιτς λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζε στο δικέφαλο.

«Ηρθαμε εδώ για τους τρεις βαθούς, απέναντι στην ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και με βαθμολογικό προβάδισμα. Ολα αυτά μετά από 10 μέρες αρκετής δουλειάς. Σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Ημασταν η ομάδα που άξιζε τη νίκη. Μας στέρησε τη νίκη αυτό το εξάλεπτο στις αρχές του δεύτερου μέρους. Ο Λεβαδειακός πίεσε. Έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση, αλλά δυστυχώς υπήρξαν τρεις αδράνειες σε μία φάση και ισοφαριστήκαμε. Είχαμε τρία δοκάρια.

Επίσης υπάρχει το γκολ που ακυρώθηκε… Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Προφανώς και το αποτέλεσμα μας στεναχωρεί. Υπάρχουν άλλα πέντε ματς για να κάνουμε αυτό που πρέπει και αρμόζει στην ιστορία μας. Εάν έχουμε ανάλογες εμφανίσεις στα επόμενα ματς, θα μπορέσουμε να πάρουμε νίκες. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας συμπαρασταθεί»

Για τις αλλαγές Ράσιτς και Χόνγκλα: «O Ράτσιτς στο ημίχρονο είχε ένα πρόβλημα στο δικέφαλο. Παράλληλα θέλαμε να φρεσκάρουμε τον άξονα. Ο Χόνγκλα βγήκε για να γίνουμε πιο επιθετικοί. Αλλάξαμε και σχηματισμό με τα δύο φορ. Ολες οι αλλαγές έγιναν για να κερδίσουμε το ματς».

