Γκοντσαρόβα: Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης για το Καυτανζόγλειο – Κινούμαστε εντός χρονοδιαγράμματος για Νέα Τούμπα

Εντός χρονοδιαγράμματος κινείται το σχέδιο για την ανέγερση της Νέας Τούμπας σύμφωνα με όσα είπε η CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσαρόβα στη γενική συνέλευση της ΠΑΕ.

«Όπως όλοι ξέρετε υπογράψαμε μετά από συζητήσεις με επίμονες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις ήταν ένα στρατηγικό θέμα που πήρε τον χρόνο του.

Το έγγραφο είναι κάπως περίπλοκο και προβλέπει ενέργειες από όλες τις πλευρές με τη δημιουργία της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα τρέξει τα πάντα. Έχει ολοκληρωθεί η εταιρεία με το όνομα «Φωλιά Δικέφαλου Αετού» που ανήκει στην οικογένεια Σαββίδη και πλέον, προχωράμε στο λεπτομερή design και στα σχέδια με τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτοντες.

Έχουμε ξεκινήσει τις αιτήσεις στην αρχαιολογία ενώ είχαμε συσκέψεις με Δήμο και Περιφέρεια. Είναι ένα περίπλοκο πρότζεκτ βρίσκεται στο κέντρο αστικού ιστού και απαιτεί συνεργασίες με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Πρέπει να καταλήξουμε για τις εγκαταστάσεις τους και τους χώρους του ΑΣ. Κινούμαστε μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος, δεν βάζω deadline γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχουμε σχέδιο-διάθεση και δυνατότητα και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί».

«Έχουμε κάνει τη δική μας έρευνα για Καυτανζόγλειο – Θα μετακινηθούμε όταν πρέπει στο Καυτανζόγλειο»

Όσον αφορά τη χρήση του Καυτανζογλείου υποστήριξε ότι: «Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης που δίνει ευελιξία χρήσης του σταδίου και θα περιμένουμε και από την πλευρά του γηπέδου να είναι έτοιμο. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα και θα αναλάβουμε μέρος του κόστους των εργασιών για να έχουμε την ευελιξία να μετακινηθούμε εκεί όταν χρειαστεί. Μάλιστα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι χρειάζεται, έχουμε κάνει τη δική μας έρευνα. Ελπίζω θα είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, αλλά θα μετακινηθούμε όταν πρέπει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο προπονητικό κέντρο λέγοντας ότι: «Ολοκληρώσαμε τις πρόδρομες εργασίες, πλέον μιλάμε με αρχιτέκτονες για να προχωρήσουμε στη φάση των εργασιών. Αν δεν υπάρξει καθυστέρηση από τις αρχές στους επόμενους έξι μήνες θα έχουμε την έναρξη εργασιών. Εχουν αγοραστεί όλα τα αγροτεμάχια που είναι απαραίτητα. Όπως είναι τώρα, καλύπτει τις ανάγκες μας και υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις αν χρειαστεί προς επέκταση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρηματοδοτήσεις ένα γήπεδο, δεν υπάρχει οικονομικό θέμα, δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο σχήμα. Δεν είναι ζήτημα προς ανάλυση αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση».

«Το καλοκαίρι μας έδωσε ένα μάθημα – Είναι εδώ ο Κωνσταντέλιας, υπογράψαμε νέο συμβόλαιο»

Επιπλέον, η συζήτηση οδηγήθηκε στις σχέσεις του Α.Σ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ υποστηρίζοντας ότι: «Πιστεύω πως κάθε οικογένεια έχει εντάσεις, δεν υπάρχουν τέλειες οικογένειες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ένα σώμα, ένας οργανισμός και μέσα από αυτά ίσως υπάρξει μεγαλύτερη ενότητα, υπάρχει συνεργασία, αντίληψη και συνεργασία για το μέλλον. Είναι ευθύνη όλων να βρίσκουμε λύσεις προς τη δημιουργική κατεύθυνση. Το καλοκαίρι μας έδωσε ένα μάθημα ότι κάθε μέλος πρέπει να συμβάλλει στην ενότητα και την επίλυση των προβλημάτων».

Η Μαρία Γκοντσαρόβα συνέχισε αναφερόμενη στον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Είναι εδώ, υπογράψαμε νέο συμβόλαιο. Ποτέ δεν πουλάς κάποιον αν δεν θέλει. Τώρα τον απολαμβάνουμε εμείς όπως μας απολαμβάνει και αυτός».

Πηγή: metrosport.gr