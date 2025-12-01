Γιαννιτσά: Σπουδαία στιγμή για τον Δημήτρη Πέλκα – Λαμπαδηδρόμος στην πόλη που μεγάλωσε

Ο Δημήτρης Πέλκας βρέθηκε το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου στα Γιαννιτσά, όπου είχε την τιμή να μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στο πλαίσιο της πορείας της προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου.

Η Λαμπαδηδρομία για το Milano Cortina 2026 ολοκλήρωσε την έκτη ημέρα της, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να συμμετέχει στην τελετουργική διαδικασία ως ένας από τους επιλεγμένους Λαμπαδηδρόμους.

Στη διαδικασία παίρνουν μέρος κορυφαίοι αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές αλλά και αθλητές ΑΜΕΑ, και ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Πέλκας, ως μια τιμητική επιλογή της πόλης όπου γεννήθηκε. Ο 32χρονος επιλέχθηκε από τον Δήμο Γιαννιτσών ως αναγνώριση της διαδρομής και της προσφοράς του.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που άναψε τη δάδα από τον βωμό στην κεντρική πλατεία, δίνοντας συνέχεια στην πορεία της Φλόγας προς τη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή του ενθουσίασε τους κατοίκους που τον υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη ζεστασιά.

