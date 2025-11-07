Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αλλιώς… Κίνα ή Εuroleague”

Στην πιθανότητα να αποχωρήσει από το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη ή και την Κίνα αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

O Greek Freak, σε συνέντευξή του στην ﻿«Mundo Deportivo», ανέφερε πως σκοπός του είναι να παραμείνει στο ΝΒΑ όσο του το επιτρέπουν οι δυνάμεις του, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο μέλλον εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Κίνα.

«Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια μού το επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Θα ήθελα να παίξω είτε στην Ευρώπη, είτε στην Κίνα, δεν έχει σημασία. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Euroleague.

Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου. Όταν έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία, μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός.

Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα. Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ, μπορείς να παίξεις παντού. Σίγουρα ο στόχος μου είναι να παίξω όσα χρόνια μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν μπορώ, θα το σκεφτώ σίγουρα να παίξω στην Ευρωλίγκα. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα… Ή να παίξω στην Κίνα».

