Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στηρίζει δημόσια τον Στέφανο Τσιτσιπά – “Τι ηλιθιότητες είναι αυτές; Αφήστε το παιδί ήσυχο!”

THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απασχόλησε για ακόμη μια φορά την κοινή γνώμη, εξαιτίας μιας παράβασης του ορίου ταχύτητας, η οποία φαίνεται να έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» του ANT1 και αντί να ερωτηθεί για το τένις, κλήθηκε να απαντήσει για την προσωπική ζωή του και για το αν είναι ελεύθερος ή όχι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε αρκετά ενοχλημένος με την επιμονή του δημοσιογράφου, σε τέτοιου είδους ερωτήσεις προς τον Στέφανο Τσιτσιπά και σχολίασε κάτω από βίντεο με τις δηλώσεις του.

«Τι ηλιθιότητες είναι αυτές; Αφήστε το παιδί ήσυχο» σχολίασε ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας του NBA.

