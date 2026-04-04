Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είμαι υγιής, το να μου λένε να μην παίξω είναι προσβολή

Η κόντρα ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τον Έλληνα σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο καλά κρατεί, με τον Greek Freak να μην κρύβει τον εκνευρισμό του για τη διαχείρισή του από την ομάδα. Τη στιγμή που το ΝΒΑ ερευνά τους Μπακς σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκαν τον τραυματισμό του, ο ίδιος σε δηλώσεις του λέει δημόσια ότι είναι απολύτως υγιής, αλλά η ομάδα τον περιορίζει από το να αγωνιστεί, πιθανώς φοβούμενη υποτροπή. Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη ένταση καθώς οι Μπακς έχουν ήδη αποκλειστεί από τα πλέι οφ.

«Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω. Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε; Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα. Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνω τις συνθήκες; Ναι. Δεν θα μπούμε στα πλέι οφ. Για κάποιους δεν αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι εκεί έξω. Αλλά για μένα, είναι κάτι που πάει κόντρα στη φύση μου, φίλε. Τι μου λες; Η επόμενη φορά που θα παίξω μπάσκετ είναι τον Οκτώβριο; Γιατί; Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Θέλω να παίξω μπάσκετ. Γεννήθηκα για να παίζω μπάσκετ».

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον παίκτη και τη διοίκηση των Μπακς, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν αποδέχεται να περιοριστεί λόγω φόβου για πιθανή υποτροπή, ενώ τονίζει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ομάδα του δεν συμμετέχει πλέον στα πλέι οφ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία του αδερφού του, Άλεξ Αντετοκούνμπο, στην ομάδα: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ουσιαστικά εγώ μεγάλωσα τον Άλεξ. Είναι τώρα στην ομάδα και κυνηγά την ευκαιρία του. Πιστεύετε ότι δεν θέλω να παίξω μαζί του; Όποιος το πιστεύει αυτό είναι ηλίθιος».