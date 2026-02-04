Γιακουμάκης: “Να τελειώσουμε τη δουλειά στη ρεβάνς”

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν ο παίκτης που έκρινε την αναμέτρηση στη Λεωφόρο και μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τη νίκη στο πρώτο ματς, τονίζοντας πως στη ρεβάνς θα πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά, για να πάνε στον τελικό του Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Η δουλειά του σέντερ φορ είναι να σκοράρει. Αλλά σήμερα ήταν όλη η ομάδα που τα πήγε περίφημα και καταφέραμε να κερδίσουμε και να βρεθούμε πολύ κοντά στον τελικό και να καταφέρουμε στο τέλος να πάρουμε τον τίτλο. Φυσικά δεν έχει τελειώσει κάτι, θα πάμε στον επαναληπτικό να το τελειώσουμε και να πάμε στον τελικό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, προσπαθούμε να δούμε τις ανάγκες που έχουμε σε κάθε ματς. Είναι πιο εύκολο να έρχεσαι από τον πάγκο, γιατί διαβάζεις το παιχνίδι καλύτερα».