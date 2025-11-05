Γιακουμάκης: Με τρόμαζε ο επαναπατρισμός, ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που με έφερε εδώ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης στάθηκε στο κομμάτι της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις και αναφέρθηκε και στα συνεχόμενα παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια από το σπουδαίο διπλό στη Λιλ και αντιμετωπίζει τη Γιούνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική του League Phase του Europa League.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε τόσο στο ματς όσο και στην παρουσία του στον Δικέφαλο τους τελευταίους μήνες.

Για το αν το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις είναι κλειδί για την πορεία του ΠΑΟΚ: «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ματς το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σημασία. Τα δεδομένα άλλαξαν μετα το διπλό. Δείξαμε ότι είμαστε και ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Είναι κίνητρο για μας αυτό. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει θα κερδίσουμε και θα αυξήσουμε τις πιθανότητες για την πρόκριση».

Για το πως νοιώθει τον ίδιο μέσα στον ΠΑΟΚ μετά από τρεις μήνες: «Σας είπα είμαι πιο έτοιμος. Ηταν θέμα χρόνου να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις του προπονητή, πλέον, είμαι σε πολύ καλό φεγγάρι, έχω εμπεδώσει αρκετά τα θέλω του προπονητή, το τι θέλει από τον φορ, προσπαθώ να κάνω πράγματα στο γήπεδο και να είμαι κοντά στο γκολ. Το να κάνω όλες τις υπόλοιπες δουλειές που θέλει ο προπονητής στο γήπεδο και να καταφέρνω να σκοράρω είναι κάτι που με χαροποιεί διπλά».

Για τα συνεχόμενα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Το να παίζεις δύο ντέρμπι είναι καλύτερο από το να παίζεις ένα ευρωπαϊκό ματς και στη συνέχεια ένα θεωρητικά εύκολο ματς. Είναι επικίνδυνο αυτό. Μπορείς να χαλαρώσεις να πεις ότι θα βρεις το γκολ. Αν έχεις ντέρμπι δεν προλαβαίνεις να χαλαρώσεις».

Για το πως κρίνει ότι στον ΠΑΟΚ έχει 14 διαφορετικούς σκόρερ: «Είναι πολύ θετικό. Ξέρετε κάθε σέντερ φορ μπορεί να περάσει ένα ντεφορμάρισμα. Το να υπάρχουν Είναι το κλειδί για να λύσεις το πρόβλημα στο γκολ, το να σκοράρουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές».

Για το πως είναι τα πράγματα στον ΠΑΟΚ: «Με τρόμαζε ο επαναπατρισμός. Είχα φύγει συνειδητά από την Ελλάδα. Χαιρόμουν το ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που με έφερε εδώ. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Είμαι ποδοσφαιρικά και στην οικογένεια μου χαρούμενος. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο στη ζωή μου. Ζήσαμε σε μέρη που δυσκολευτήκαμε. Το να τους βλέπω τώρα χαρούμενους με γεμίζει χαρά και μου δίνει το έναυσμα να κάνω καλά τη δουλειά μου».