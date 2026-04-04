GBL: Ψάχνει αντίδραση και διπλό “8άδας” ο Ηρακλής κόντρα στον Πανιώνιο

Προερχόμενος από τρία τέσσερα ηχηρά… χαστούκια, τρία στο Πρωτάθλημα της Basket League (με Κολοσσό, ΑΕΚ και Μαρούσι) και ένα στην ENBL (με την Ντζίκι), ο Ηρακλής επιστρέφει το Σάββατο στις εγχώριες υποχρεώσεις του κόντρα στον Πανιώνιο.

Οι «κυανόλευκοι» που διανύουν ίσως τη χειρότερη περίοδο της σεζόν, βάσει αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, δοκιμάζονται στη Γλυφάδα απέναντι στους «κυανέρυθρους» για την 24η αγωνιστική της GBL. Κόντρα σε έναν αντίπαλο που παίζει… ρέστα για την παραμονή του στην κατηγορία.

Εξίσου σημαντικό όμως είναι το παιχνίδι και για τον Ηρακλή, καθώς χρειάζεται τη νίκη, αφενός για να κάνει βήμα εισόδου στην 8άδα (και εξασφάλιση ενός καλύτερου ευρωπα-

ϊκού εισιτηρίου) και αφετέρου για να σταματήσει το αρνητικό σερί που έχει.

Στο σημερινό παιχνίδι που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Ιστορικού ο Ζόραν Λούκιτς έχει μία σημαντική απουσία.

Αυτή του Τζοσάια Στρονγκ του οποίου οι ενοχλήσεις στο μηρό δεν ξεπεράστηκαν και ο Αμερικανός έμεινε στη Θεσσαλονίκη.

Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Φάντερμπεργκ, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Σέγκου, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραΐτης, Γουέρ, Καμπουρίδης, Σίλας, Έντλερ-Ντέιβις και Γιαννίκος.

Η αναμέτρηση στο κλειστό της Γλυφάδας θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Sports.

Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν οι Μαγκλογιάννης, Σκανδαλάκης και Παπαπέτρου.