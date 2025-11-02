MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

GBL: Ο Ηρακλής το πάλεψε αλλά ηττήθηκε με 103-87 στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις έκανε σήμερα (02/11) ο Ηρακλής στο ΣΕΦ, όπου άγχωσε τον Ολυμπιακό μέχρι τα μέσα της τέταρτης περιόδου, αλλά γνώρισε την τέταρτη ήττα στο Πρωτάθλημα με σκορ 103-87.

Οι «κυανόλευκοι» έπαιξαν ελεύθερα, έμειναν στο ματς σε όλη του τη διάρκεια, έχοντας σε εξαιρετικό μεσημέρι τους Μωραΐτη, Κέλι και Φόρμαν.

Στο τέλος, οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι και έκοψαν τις ορέξεις των παικτών του Σωτήρη Καραποστόλου, ωστόσο η τελική διαφορά δεν αποτυπώνει και τη ροή της αναμέτρησης, από τη στιγμή που στο τελευταίο 4λεπτο, οι φιλοξενούμενοι έμειναν από δυνάμεις με αποτέλεσμα να «ανοίξει» η διαφορά.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το απόλυτο 5-5 στην Ελλάδα, επικρατώντας του Ηρακλή με 103-87, όμως ο Γηραιός ήταν ανταγωνιστικός στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς.

Βεζένκοβ και Χολ ήταν οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού, ενώ ο Φουρνιέ, αν και είχε άστοχα σουτ, ανέβασε απόδοση στην πορεία και βοήθησε την ομάδα του, όταν ο Ηρακλής πλησίασε στο σκορ.

Ο Ράιτ-Φόρμαν ξεχώρισε για το σύνολο του Καραποστόλου, ο οποίος είδε τους παίκτες του να παίρνουν πολλά (και ελεύθερα) σουτ με εξαιρετικά ποσοστά από τη γραμμή των 6.75 μ.

Πολύ καλή εμφάνιση, δημιουργικά και αμυντικά, από τον Δημήτρη Μωραΐτη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ Ηρακλής

