GBL: Ο Ηρακλής έβαλε την ΑΕΚ “στα σκοινιά”, αλλά η Ένωση κέρδισε στο τέλος

Η ΑΕΚ στο τέλος ήταν πιο εύστοχη και συγκεντρωμένη, ο Ηρακλής έχασε κρίσιμα τρίποντα και η Ένωση πήρε τη νίκη με 100-87 σε ένα συναρπαστικό από κάθε άποψη παιχνίδι.

Ο Γηραιός σούταρε με υψηλά ποσοστά από μακρινή απόσταση στο πρώτο ημίχρονο (8/14τρ.,) και είχε το προβάδισμα σε μεγάλο διάστημα του πρώτου 20λεπτου.

Οι εναλλαγές ήταν επίσης σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, καθώς η Ένωση επέστρεφε, μην αφήνοντας τους παίκτες του Λούκιτς να ξεφύγουν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η ΑΕΚ έπαιξε πιο δυνατή άμυνα, έλεγξε τον ρυθμό και βρήκε λύσεις στην επίθεση, εκμεταλλευόμενη και κάποια άστοχα τρίποντα, ορισμένα εκ των οποίων ελεύθερα, από τους φιλοξενούμενους, παίρνοντας διαφορά 10 πόντων. Και κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι, το οποίο αποτέλεσε τον ορισμό του ντέρμπι.

Η ΑΕΚ κλειδώνει, ουσιαστικά, την 3η θέση, ενώ ο Ηρακλής θα συνεχίσει παλεύοντας και για την 7η.

Από πλευράς ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, περίφημα τα πήγαν οι Τζέιμς Νάναλι (22π. 8ρ. 5ασ.) και Φρανκ Μπάρτλεϊ (21π. 5ασ.), ενώ για τον Ηρακλή καταπληκτική εμφάνιση έκανε ο Δημήτρης Μωραΐτης με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις πρόσθεσε άλλους 13 πόντους και τέσσερα 4 ριμπάουντ.

Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει και πάλι εντός, υποδεχόμενη το Περιστέρι (28/03, 18:15), ενώ ο Ηρακλής αγωνίζεται στο Ιβανώφειο κόντρα στο Μαρούσι (29/03, 15:30).

Πηγή: metrosport.gr