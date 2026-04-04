MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

GBL: Ο Άρης υπέταξε την ΑΕΚ στο καμίνι του Αλεξανδρείου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη Stoiximan Greek BasketBall League, καθώς υπέταξε την ΑΕΚ με σκορ 82-78 στο καυτό Αλεξάνδρειο Μέλαθρο και έκανε το 8Χ8 στο Πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς επιβεβαίωσε την εξαιρετική φόρμα της, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη που της δίνει ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Παρά τις προσπάθειες των παικτών της Ένωσης, οι γηπεδούχοι κράτησαν τον έλεγχο, έβγαλαν ενέργεια και αποφασιστικότητα, φτάνοντας σε μια καθαρή νίκη που επιβεβαιώνει την εξαιρετική πορεία τους στο Πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση στους 27 πόντους.

Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Νουά και Χάρελ με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Από τους φιλοξενούμενους διασώθηκαν οι Μπάρτλεϊ και Νάναλι με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Πλέον, ο Άρης στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ το συγκρότημα του Ντούσαν Σάκοτα στη ρεβάνς με την Μπανταλόνα, για τα προημιτελικά του BasketBall Champions League.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 44-39, 68-57, 82-78

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου έφυγε βιαστικά μετά τη λήξη και πετάει για Βουκουρέστι

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει – Όποιος διαθέτει την εξουσία να προκαλεί πολέμους, ας επιλέξει την ειρήνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στο ΑΧΕΠΑ σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Αγγελοχώρι – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Λιβανός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

“Σεισμός” στο ισραηλινό μπάσκετ: Παράγοντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σε τεχνητό κώμα μπήκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου – Φεύγει εκτάκτως για Βουκουρέστι ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός