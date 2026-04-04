GBL: Ο Άρης υπέταξε την ΑΕΚ στο καμίνι του Αλεξανδρείου

Ο Άρης συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη Stoiximan Greek BasketBall League, καθώς υπέταξε την ΑΕΚ με σκορ 82-78 στο καυτό Αλεξάνδρειο Μέλαθρο και έκανε το 8Χ8 στο Πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς επιβεβαίωσε την εξαιρετική φόρμα της, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη που της δίνει ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Παρά τις προσπάθειες των παικτών της Ένωσης, οι γηπεδούχοι κράτησαν τον έλεγχο, έβγαλαν ενέργεια και αποφασιστικότητα, φτάνοντας σε μια καθαρή νίκη που επιβεβαιώνει την εξαιρετική πορεία τους στο Πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση στους 27 πόντους.

Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Νουά και Χάρελ με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Από τους φιλοξενούμενους διασώθηκαν οι Μπάρτλεϊ και Νάναλι με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Πλέον, ο Άρης στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ το συγκρότημα του Ντούσαν Σάκοτα στη ρεβάνς με την Μπανταλόνα, για τα προημιτελικά του BasketBall Champions League.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 44-39, 68-57, 82-78

