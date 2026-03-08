MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

GBL: Δύσκολα παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Ηρακλή σε ΣΕΦ και Ιβανώφειο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα (8/3) η 20ή αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με ΠΑΟΚ και Ηρακλή να αγωνίζονται σε ΣΕΦ και Ιβανώφειο αντίστοιχα.

Στις 13:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ με διαιτητές τους Τζιοπάνο, Θεονά και Χατζημπαλίδης. Το ματς μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δικέφαλος θα έχει στον πάγκο του τον Παντελή Μπούτσκο, μέχρι πρότινος συνεργάτη του Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα. Ο Μπούτσκος θα είναι η «μετάβαση» στον Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος διαδέχεται τον Σλοβένο συνάδελφό του.

Τρεις ώρες μετά, στις 16:00, ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, αναμέτρηση που επίσης θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ. Διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος, Σκανδαλάκης και Τσάνταλης. Το Ιβανώφειο αναμένεται να είναι, ακόμη μία φορά, γεμάτο από τον κόσμο του Ηρακλή.

13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός

Ηρακλής ΠΑΟΚ

