MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

GBL: Απογοητευτικός ο Ηρακλής, έχασε από τον Πανιώνιο με σκορ 103-77

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την συντριβή από το Μαρούσι (72-91) και τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να ανακάμψει, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τον Πανιώνιο με σκορ 103-77, στα πλαίσια της 24ης αγωνιστική της Stoiximan Greek BasketBall League.

Από το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ημίθεος έδειξε να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του Πανιωνίου. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κενά της ομάδας του Λούκιτς, χτίζοντας σταθερά διαφορά στο σκορ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να βρει λύσεις στην επίθεση, ενώ οι αμυντικές αδυναμίες της επιβεβαίωσαν την απογοητευτική εικόνα των προηγούμενων αγώνων.

Η νίκη αυτή επιτρέπει στον Πανιώνιο να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία και να δείξει αποφασιστικότητα στη μάχη της παραμονής. Αντίθετα, ο Ηρακλής συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχολογίας και αγωνιστικής συνέπειας.

Την επόμενη αγωνιστική ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (19/04, 16:00), ενώ ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (18/04, 18:15) στο Ιβανώφειο.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 51-42, 80-53, 103-77

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

