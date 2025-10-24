Γαλλικά ΜΜΕ: Ο πρόεδρος της Λιλ επιτέθηκε στον διαιτητή του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Ο Ολιβιέ Λετάν ξέσπασε εναντίον της διαιτησίας, μετά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Λιλ – ΠΑΟΚ για το Europa League.

Η ομάδα του βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο πρώτο μέρος, όμως η οργή του προέδρου δεν είχε να κάνει τόσο με την εικόνα των ποδοσφαιριστών του, όσο με τη διαιτησία του Νίκολα Νταμπάνοβιτς.

Στο 39ο λεπτό του ματς, ο Ματίας Φερνάντεζ-Πάρδο έπεσε μέσα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής ακόμη και μετά από έλεγχο του VAR αποφάσισε να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Αυτή η απόφαση εξόργισε τον Λετάν, ο οποίος στο ημίχρονο κατέβηκε στο διάδρομο που οδηγεί στα αποδυτήρια για να ζητήσει κατ’ ιδίαν εξηγήσεις από τον Μαυροβούνιο ρέφερι. Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, του είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο. Έχω ήδη γράψει στον κύριο Τσέφεριν!»

Ο πρόεδρος της Λιλ, που ήδη έχει τιμωρηθεί πρόσφατα από τη LFP για προηγούμενες δηλώσεις του κατά της διαιτησίας, συνέχισε τα παράπονά του το ίδιο βράδυ, λέγοντας: «Πού είναι ο εκπρόσωπος; Δεν γίνεται να ζούμε τέτοιες ποδοσφαιρικές βραδιές. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει αντίλογος».