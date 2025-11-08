MENOY

Formula 1: Νικητής ο Νόρις στο σπριντ του γκραν πρι του Σάο Πάολο

Αν και είχε κολλημένες πίσω του τις δύο Μερσέντες, ο Λάντο Νόρις κατάφερε να μετατρέψει σε νίκη, την πρώτη θέση που είχε κατακτήσει στα δοκιμαστικά του σπριντ στο Γκραν Πρι του Σάο Πάολο. Τον Βρετανό οδηγό ακολούθησαν Κίμι Αντονέλι, Τζόρτζ Ράσελ και Μαξ Φερστάπεν, με τον Οσκαρ Πιάστρι να είναι ο μεγάλος «χαμένος» του σπριντ.

Στις πρώτες θέσεις δεν άλλαξε κάτι στην εκκίνηση. Λίγο πιο πίσω, Σαρλ Λεκλέρ και, κυρίως, Λιούις Χάμιλτον κέρδισαν θέσεις βάζοντας πίεση στον έκτο Φερνάντο Αλόνσο, τον οποίο προσπέρασε από νωρίς ο Φερστάπεν. Ωστόσο, το σπριντ διακόπηκε στον 6ο γύρο, με τους Πιάστρι (στροφή 2) και Φράνκο Κολάπιντο (στροφή 3) να χτυπούν στις μπαριέρες γλιστρώντας στο ολισθηρό οδόστρωμα, με λίγα δευτερόλεπτα διαφορά.

Η κόκκινη σημαία έδωσε την ευκαιρία στους υπόλοιπους οδηγούς να… ξεκουραστούν για περίπου 20 λεπτά. Κι όταν η διαδικασία ξεκίνησε και πάλι, χρειάστηκε να φτάσουμε στους τέσσερις τελευταίους γύρους για να αποκτήσει λίγο… χρώμα το σπριντ. Ο Λεκλέρ πέρασε τον Αλόνσο ενώ ο Κίμι Αντονέλι πίεσε τον Νόρις, με τον Βρετανό οδηγό να παίρνει την καρό σημαία και να αυξάνει το προβάδισμά του στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Λίγο πριν το τέλος του σπριντ, ο Γκάμπριελ Μπαρτολέτο έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του (κυριολεκτικά πέταξε) και προσέκρουσε με σφοδρότητα στις μπαριέρες, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Η πρώτη οκτάδα στο σπριντ για το Γκραν Πρι του Σάο Πάολο έχει ως εξής:

  1. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 52:25.928
  2. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) +0.845s
  3. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) +2.318s
  4. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) +4.423s
  5. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +16.483s
  6. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) +18.306s
  7. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) +18.603s
  8. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/McLaren) +19.366s

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Formula 1

