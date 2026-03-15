Formula 1: Ακυρώθηκαν τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία

Η Formula 1 ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι ακυρώνονται οι αγώνες στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Οι δύο αγώνς δεν θα διεξαχθούν τον Απρίλιο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσαν οι διοργανώτριες Αρχές.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



March 14, 2026

«Η απόφαση ελήφθη μετά από πλήρη συνεννόηση της μητρικής εταιρείας και ιδιοκτήτριας των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 (Liberty Media) με τη διοικούσα αρχή (FIA) και τους αντίστοιχους διοργανωτές σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Αν και εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν θα αντικατασταθούν από κάποιους άλλους τον Απρίλιο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.