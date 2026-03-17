FIFA για Ιράν: Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί
Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν να επιθυμεί να μεταφέρει τους αγώνες της εθνικής ομάδας στην τελική φάση της διοργάνωσης στο Μεξικό αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η FIFA εξέδωσε ανακοίνωσε την Τρίτη (17/03), αναφέροντας: «Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025».
FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is looking forward to all participating teams…