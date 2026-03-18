Fiba Europe Cup: “Γλυκιά” ήττα για τον ΠΑΟΚ από το Περιστέρι και πρόκριση στα ημιτελικά

Το Περιστέρι το πάλεψε για ένα ημίχρονο όμως ο ΠΑΟΚ, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και παρά την ήττα με 88-80 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τη διαφορά των 24 πόντων (101-77) από το πρώτο παιχνίδι και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα βρεθεί σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανταγωνιστικό για ένα ημίχρονο και μάλιστα προηγήθηκε μέχρι και με +17 (44-27, 19′), όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος και αποκλείστηκε με ψηλά το… κεφάλι.

Περιστέρι – ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Πολύ δυνατά ξεκίνησε το Περιστέρι και μπόρεσε να πάρει από νωρίς διψήφιο προβάδισμα και να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ (16-6, 5’), έχοντας τον Άλβαρο Καρντένας… καυτό με 11 πόντους (5/6 δίποντα, 1/1 βολή).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και να έχουν τον έλεγχο, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (21-12, 10’).

Το πίστεψε το Περιστέρι και μπροστά με +17

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε να επιβάλει την κυριαρχία της και με τρίποντο του Παπαδάκη πήρε… αέρα 14 πόντων (28-14, 13’), όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν γρήγορα και με επιμέρους σερί (0-6) έκαναν το (28-20, 15’).

Οι «πρίγκιπες» της δυτικής όχθης είχαν αντίδραση και βελτιώνοντας την άμυνά τους, βρήκαν εύστοχα τρίποντα και πήγαν την απόσταση του σκορ στους 15 (35-20, 17’).

Προς το φινάλε του ημιχρόνου, οι Θεσσαλονικείς πλήρωσαν τις κακές επιλογές στο μπροστινό μέρος του παρκέ και οι γηπεδούχοι… εκτόξευσαν τη διαφορά μέχρι και τους 17 (44-27, 19’).

Άλλαξε πρόσωπο ο ΠΑΟΚ και μείωσε, κόβοντας τα… φτερά του Περιστερίου

Μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και τρέχοντας επιμέρους (7-1) ψαλίδισε τη διαφορά στους 9 (47-38, 22’), ενώ στη συνέχεια επέβαλλε τον δικό του ρυθμό και μετά από τρίποντο του Μέλβιν έστειλε το ματς στους οκτώ (55-47, 25’).

Ο Μπριν Ταϊρί ήταν… καυτός στο τρίτο δεκάλεπτο και μετά από δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε στους τρεις (56-53, 27’). Το Περιστέρι είχε απάντηση και με σερί (7-0) έστειλε εκ νέου το ματς στους 10 (63-53, 28’).

Η 4η περίοδος άρχισε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, καθώς είχε ήδη μειώσει στους έξι (66-60, 30′), και στη συνέχεια έστειλε το ματς στους τέσσερις μετά από κάρφωμα του Ταϊρί (68-64, 32′).

Στη συνέχεια το ματς πήγε στο καλάθι (71-69, 24′) και η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρισκόταν με το ένα… πόδι στα ημιτελικά, κάνοντας τα τελευταία λεπτά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Προς το φινάλε οι φιλοξενούμενοι με εύστοχο τρίποντο του Ταϊρί (75-76, 36′), πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα.

Το Περιστέρι στο τελευταίο δίλεπτο πήρε νέο… αέρα 10 πόντων 986-76, 38′), αλλά ήταν πολύ αργά.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80

Πηγή: gazzetta.gr