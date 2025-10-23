Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Οριστικά στις 22:00 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Europa League

Οριστικά στις 22:00 ώρα Ελλάδος απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας ανάμεσα σε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό, για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Αρχικά, όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν ότι η αναμέτρηση θα αναβληθεί λόγω επερχόμενης σφοδρής κακοκαιρίας στο Ρότερνταμ, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε να μην ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδος.

Λίγο μετά, έγινε γνωστό ότι θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδος, μιας και θα έχει υποχωρήσει, κατά τα φαινόμενα, εκείνη την ώρα η κακοκαιρία «Μπέντζαμιν».