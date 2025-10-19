MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εύκολα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυμναστικής ο Λευτέρης Πετρούνιας – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μία ακόμη μέρα… στην δουλειά για τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος προκρίθηκε χωρίς πρόβλημα στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής, που λαμβάνει χώρα στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο «άρχοντας των κρίκων» συμμετέχει για 9η φορά στον συγκεκριμένο θεσμό κι έδειξε πως βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Με την πρόκριση αυτή θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο.

Ο προκριματικός γύρος διεξάγεται σε υποομάδες με γκρουπ χωρών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη από τις οκτώ υποομάδες που υπάρχουν συνολικά. Οι έξι πρώτες υποομάδες θα δώσουν τη μάχη τους την Κυριακή 19/10 οπότε μετά το τέλος της ημέρας θα υπάρχει μία καλύτερη εκτίμηση για την υπόθεση «τελικός», ενώ οι δύο τελευταίες υποομάδες έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 20/10.

Λευτέρης Πετρούνιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Τούμπα – Κλειστό το ένα ρεύμα της Λαμπράκη στο σημείο, δείτε βίντεο

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Δέσποινα Βανδή: Περιπολικό της ΕΛΑΣ τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της στη Χαλκιδική – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Φοινικούντα: Η στιγμή που ο 22χρονος κυνηγάει τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ με καραμπίνα – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε την πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου, καθυστερημένη αντίδραση από την Μενδώνη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια των εκτός έδρας αγώνων του στο Europe Cup

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό – Το βίντεο στο TikTok