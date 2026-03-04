Έξαλλος ο Λέτο με το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ: Πώς μπορεί να δόθηκε, τι έκανε το VAR;

Η Κηφισιά των πολλών απουσιών ηττήθηκε στην έδρα της με 4-1 από τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε δύο πέναλτι με τον προπονητή της Κηφισιάς, τον Σεμπάστιαν Λέτο, να διαμαρτύρεται έντονα στην Cosmote TV, για το δεύτερο.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Αν δείτε, είχαμε πολλές απουσίες με κάρτες ή άλλα προβλήματα. Δώσαμε ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που δεν παίζουν συνήθως. Το κλειδί το παιχνίδι άλλαξε μετά το δεύτερο πέναλτι. Ήταν 1-1, ήταν ένα όμορφο παιχνίδι και ο διαιτητής θα πρέπει να μας πει πώς έδωσε πέναλτι και αν δουλεύει το VAR. Διαφορετικά, αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, όλες οι επαφές πρέπει να είναι πέναλτι. Μετά από κάτι τέτοιο πώς μπορείς να παίξεις απέναντι σε μια φανταστική ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ; Η απόφαση αυτή κατέστρεψε το παιχνίδι. Τη Δευτέρα έναν τελικό με τον Παναιτωλικό, αλλά αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις ξανά, θα είναι δύσκολο»