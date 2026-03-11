MENOY

Europe Cup: Απόψε η πρώτη μάχη του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι με φόντο τα ημιτελικά – Τι ώρα και σε ποιο κανάλι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ απόψε υποδέχεται το Περιστέρι στον πρώτο προημιτελικό για το Europe League στο Παλατάκι.

Ο “δικέφαλος” ψάχνει την πρώτη νίκη απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου που θα του δώσει πλεονέκτημα έναντι του δεύτερου αγώνα της σειράς.

Να θυμίσουμε πως η πρόκριση θα κριθεί σε δύο αναμετρήσεις εντός και εκτός έδρας και θα μετρήσει η διαφορά των πόντων.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.

Europe Cup ΠΑΟΚ

