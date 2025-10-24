MENOY

Europa League: Η βαθμολογία του ΠΑΟΚ μετά το διπλό στη Λιλ – Μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τεράστιο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε μία ιστορική νίκη στην Γαλλία επί της Λιλ με 3-4. Κάπως έτσι, ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε τους 4 βαθμούς και βρίσκεται στην 20ή θέση.

Δύο θέσεις πιο κάτω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που παρά την ήττα του στο Ρότερνταμ από την Φέγενορντ με 3-1, διατηρείται στην ζώνη πρόκρισης για τα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

Την επόμενη αγωνιστική (6/11), ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Γιουνγκ Μπόις, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Σουηδία από την Μάλμε.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προρίνονται απευθείας στους «16» του Europa League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.

1. Μίντιλαντ398-2
2. Μπράγκα395-0
3. Λιόν395-0
4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ377-3
5. Πλζεν376-2
6. Φράιμπουργκ375-2
7. Φερεντσβάρος375-3
8. Μπραν365-2
9. Θέλτα366-4
10. Άστον Βίλα364-2
11. Λιλ366-5
12. Go Ahead Eagles364-3
13. Γιουνγκ Μπόις366-6
14. Φενέρμπαχτσέ364-4
15. Πόρτο363-3
16. Μπέτις354-2
17. Νότιγχαμ346-5
18. Μπολόνια343-3
19. Γκενκ341-1
20. ΠΑΟΚ345-6
21. Σέλτικ343-4
22. Παναθηναίκός336-6
23. Ρόμα333-4
24. Βασιλεία333-4
25. Φέγενορντ333-4
26. Λουντογκόρετς334-6
27. Στουρμ Γκρατς333-5
28. FCSB332-4
29. Στουτγκάρδη332-4
30. Ερυθρός Αστέρας312-5
31. Μάλμε312-6
32.Μακάμπι Τελ-Αβίβ311-6
33. Νις303-6
34. Σάλτσμπουργκ302-6
35. Ουτρέχτη300-4
36. Ρέιντζερς301-6

