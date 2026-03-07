Έτσι θα παραταχθεί ο Άρης απέναντι στον Ατρόμητο – Αναλυτικά η εντεκάδα

Με την στήριξη του κόσμου του, ο Άρης καλείται να αφήσει πίσω το αρνητικό σερί και να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ατρομήτου, επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε γνωστή την 11αδα για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αυτή αποτελείται από τους: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Καντεβέρε, Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης, Χόνγκλα, Μεντίλ.