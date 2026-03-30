Εθνική ποδοσφαίρου: Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Καρέτσας αμφίβολοι για το φιλικό με την Ουγγαρία
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σημαντικά προβλήματα στην Εθνική Ελλάδας για το αυριανό φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.
Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης και Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν γυμνάστηκαν το απόγευμα στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής και είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι με την Ουγγαρία.
Ζαφείρης και Καρέτσας ταλαιπωρούνται από ίωση κι αύριο το πρωί σε συζήτηση που θα έχει μαζί τους και με το ιατρικό τιμ ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θ’ αποφασιστεί αν θα είναι στην αποστολή. Δύσκολα, πάντως, θα ξεκινήσουν.
Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος επίσης θα ξεκαθαρίσει το πρωί της Τρίτης αν θα είναι σε θέση να παίξει.
