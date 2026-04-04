Εθνική Ιταλίας: Οι διεθνείς είχαν απαιτήσει πριμ 300.000 ευρώ πριν τη Βοσνία για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ιταλίας δέχθηκαν σκληρή κριτική μετά την αποτυχία της ομάδας να νικήσει τη Βοσνία και να περάσει στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Δημοσίευμα της “Repubblica” έρχεται να αναζωπυρώσει τη συγκεκριμένη… φωτιά. Όπως αναφέρεται, οι παίκτες της εθνικής Ιταλίας απευθύνθηκαν στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας απαιτώντας πριμ για την πρόκριση της ομάδας στο Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, είχαν ζητήσει περίπου 300.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα μοιράζονταν στους 28 ποδοσφαιριστές που είχαν συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας (τουλάχιστον 10.000 ευρώ θα έπαιρνε ο καθένας). Όπως όμως τονίζεται, η διοίκηση της ιταλικής ομοσπονδίας δεν έκανε αποδεκτό αυτό το αίτημα.

Παράλληλα, η “La Repubblica” κάνει λόγο για μια διαφορετική στάση από τον Τζενάρο Γκατούζο. Όταν ο -πρώην πλέον- προπονητής της ομάδας ενημερώθηκε για το σχέδιο των διεθνών, τους απέτρεψε από το να το κάνουν, ζητώντας τους να επικεντρωθούν στο ματς με τη Βοσνία και σε περίπτωση που έπαιρναν την πρόκριση, να ζητήσουν ένα χρηματικό μπόνους.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα, η τροπή που πήραν τα πράγματα για την “σκουάντρα ατζούρα” στην ουσία δικαίωσε τον Γκατούζο και κατά έναν τρόπο εξέθεσε τους παίκτες της ομάδας για τη λανθασμένη νοοτροπία τους πριν από έναν τελικό πρόκρισης σε Μουντιάλ.

