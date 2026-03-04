Εθνική Γυναικών: Τα εισιτήρια για τους αγώνες με Σκόπια και Δανία στη Θεσσαλονίκη

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια των αναμετρήσεων της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Γυναικών με Σκόπια και Δανία.

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει στο δρόμο για την πρόκριση στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027, με φόντο την παρουσία στην τελική φάση, που θα πραγματοποιηθεί σε Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αγωνίζεται πρώτα στην Κροατία (11/03), υποδεχόμενο εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη και στο Ιβανώφειο τα Σκόπια (14/03) και τη Δανία (17/03).

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα (04/03, 13:00) μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.

Πληροφορίες, επίσης, αναφορικά με τα court seats δίνονται μέσω του eok-tickets@basket.gr.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο eok-tickets@basket.gr.