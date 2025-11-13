Εθνική Ελλάδος: Ισπανός διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση με την Σκωτία στο “Γ. Καραϊσκάκης”

Έναν από τους κορυφαίους διαιτητές επιστράτευσε η UEFA, για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Σκωτία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχτεί τους Σκωτσέζους στο «Καραϊσκάκης» το προσεχές Σάββατο (15/11) στις 21:45 και, παρότι το παιχνίδι θα είναι αδιάφορο βαθμολογικά, εντούτοις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όρισε τον Χεσούς Χιλ Μανθάνο.

Ο Ισπανός ρέφερι, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Elite, θα έχει για βοηθούς του τους Άνχελ Νεβάδε και Γουαδαλούπε Πόρας Αγιούσο, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, ο οποίος πρόσφατα είχε προκαλέσει την οργή της ΑΕΚ.

Παράλληλα, στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.