Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα της γαλανόλευκης για το φιλικό με την Παραγουάη

THESTIVAL TEAM

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται απόψε (27/03, 21:00) στο “Γ. Καραϊσκάκης” την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης για το παιχνίδι με τους Λατινοαμερικάνους.

Ο Βλαχοδήμος βρίσκεται μπροστά από την εστία, με τους Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο μπροστά του και τους Ρότα, Γιαννούλη στα άκρα. Οι Κουρμπέλης, Μουζακίτης αγωνίζονται στον άξονα, με τον Μπακασέτα στο “10”. Οι Καρέτσας και Τζόλης θα κινούνται στα επιθετικά άκρα, με τον Δουβίκα στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Τεττέη, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Ενίσχυση διμερούς συνεργασίας σε εμπόριο, μετανάστευση και θαλάσσιες ζώνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δ. Μάντζος: Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε, με τα πιο φωτεινά χρώματα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Νεπάλ: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Θέλετε να χάσετε βάρος; Μία βαρετή συνήθεια μπορεί να σας βοηθήσει

LIFESTYLE 6 λεπτά πριν

Αντώνης Ρέμος: Μαρινέλλα μου σε αγάπησα και θα σε αγαπώ για πάντα

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Θεοχάρη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της