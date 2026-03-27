Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα της γαλανόλευκης για το φιλικό με την Παραγουάη

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται απόψε (27/03, 21:00) στο “Γ. Καραϊσκάκης” την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης για το παιχνίδι με τους Λατινοαμερικάνους.

Ο Βλαχοδήμος βρίσκεται μπροστά από την εστία, με τους Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο μπροστά του και τους Ρότα, Γιαννούλη στα άκρα. Οι Κουρμπέλης, Μουζακίτης αγωνίζονται στον άξονα, με τον Μπακασέτα στο “10”. Οι Καρέτσας και Τζόλης θα κινούνται στα επιθετικά άκρα, με τον Δουβίκα στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Τεττέη, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης.