Εθνική Ελλάδας: Διέρρευσε η νέα εκτός έδρας φανέλα – Δείτε εικόνες

Η συνεργασία της Εθνικής Ελλάδας με την Adidas είναι ξανά γεγονός, μετά και την επίσημη παρουσίαση της εντός έδρας φανέλας.

Ωστόσο, πριν λίγες ώρες διέρρευσε στα social media και η εκτός έδρας εμφάνιση της γαλανόλευκης.

Στην εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής μας ομάδας κυριαρχεί το μπλε χρώμα, ενώ στα μανίκια υπάρχουν και οι χαρακτηριστικές τρεις άσπρες γραμμές της Adidas, έχοντας ένα retro χαρακτήρα, με το παλιό σήμα της Αdidas.

Υπενθυμίζεται ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στον 2ο όμιλο του Nations League και θα κάνει πρεμιέρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 27 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Γερμανία επίσης εκτός έδρας και η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου απέναντι στην Ολλανδία.

