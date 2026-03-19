Εθνική Ελλάδας: Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη

Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Παραγουάη την Παρασκευή (27/03, 21:00), στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή (20/03) στις 12:00.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει:

“Σε κάθε παιχνίδι της Εθνικής υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η στήριξη του κόσμου είναι εντυπωσιακή και το ίδιο αναμένεται στον αγώνα με την Παραγουάη, στον οποίο σημασία έχει η έμπρακτη στήριξη προς τους διεθνείς και τον προπονητή τους ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους στο προσεχές Nations League.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης: pame-ethniki.gr και ticketmaster.gr”.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνει η Ομοσπονδία.

