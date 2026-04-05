ESPN: Η έρευνα του NBA επιβεβαιώνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να συμμετάσχει σε προπόνηση τρεις εναντίον τριών

Στο προσκήνιο παραμένει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την υπόθεση της χρησιμοποίησής του ή μη στο NBA από τους Μιλγουόκι Μπακς, η οποία και έχει οδηγήσει σε έρευνα της λίγκας για τον Έλληνα σούπερ σταρ και την ομάδα του.

Το NBA απαγορεύει στις ομάδες να κρατούν εκτός αγώνες, παίκτες που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και η περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρέθηκε πρόσφατα στα “ραντάρ” των διοργανωτών.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN όμως, από την έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος ο “Greek Freak” ήταν αυτός που αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μέρος της προπόνησης των Μιλγουόκι Μπακς.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα ανάρτηση του γνωστού ρεπόρτερ αναφέρει τα εξής: “Ένας εκπρόσωπος του NBA, σε απάντηση στην έρευνα για τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Η έρευνα του NBA για την Πολιτική Συμμετοχής Παικτών σχετικά με τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται και ορισμένα γεγονότα παραμένουν υπό αμφισβήτηση.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι Μπακς είχαν προγραμματίσει την περασμένη εβδομάδα να προπονηθεί ο Γιάννης σε αγώνες τριών εναντίον τριών, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής του στη δράση, αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Υπάρχει διαφωνία ως προς το εάν η ομάδα ζήτησε από τον Γιάννη να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και το πρωτάθλημα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση».