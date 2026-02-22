MENOY

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν: Συμπλοκές οπαδών στους δρόμους του Βελιγραδίου πριν το μεγάλο ντέρμπι – Δείτε βίντεο

Στο πόδι βρίσκονται οι αρχές στη Σερβία, καθώς οι συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση και σήμερα.

Λίγες μόλις ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι στο Βελιγράδι, η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Συμπλοκές ξέσπασαν σε καφέ, πλατείες και κεντρικούς δρόμους, με ομάδες οπαδών να συγκρούονται σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας ρόπαλα και αυτοσχέδια αντικείμενα ως «πολεμοφόδια».

Η αστυνομία επενέβη επανειλημμένα, προσπαθώντας να διαλύσει τα επεισόδια και να αποκαταστήσει την τάξη, ενώ περιπολικά και δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία της πόλης.

Η ατμόσφαιρα παραμένει εκρηκτική, με τον φόβο νέας κλιμάκωσης να είναι διάχυτος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες. Το Βελιγράδι ζει ακόμη ένα βράδυ έντασης.

