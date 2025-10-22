MENOY

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το “Αλεξάνδρειο” η Εθνική μπάσκετ για τον πρώτο αγώνα των προκριματικών του MundoBasket 2027

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στο «Αλεξάνδρειο» θα υποδεχθεί η Εθνική ομάδα τη Ρουμανία στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Το ιστορικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί την χάλκινη στο πρόσφατο Εurobasket «επίσημη αγαπημένη» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 18:30, στην αναμέτρηση με τη Ρουμανία.

Η ελληνική ομάδα επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς στις 28 Νοεμβρίου 2021 είχε υποδεχτεί εκεί την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας με 77-67.

Εν συνεχεία, ωστόσο, το αποτέλεσμα ακυρώθηκε μετά την αποβολή της Λευκορωσίας (όπως και της Ρωσίας) από την FIBA.

Η Θεσσαλονίκη, αλλά τότε το PAOK Sports Arena, είχε φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στις 24 Νοεμβρίου 2024, στο παιχνίδι κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Εurobasket 2025 επικρατώντας 77-67, αλλά και στις 14 Αυγούστου 2025, στο φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, νικώντας με 69-61.

Πηγή: sdna.gr

Θεσσαλονίκη

