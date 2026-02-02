Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΟΚ σε UEFA για τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας στο ματς με τη Λιόν

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λιόν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, εστιάζοντας τόσο στον διαιτητή του αγώνα, Ρικάρντο ντε Μπούργος, όσο και στη λειτουργία του VAR, όπου καθήκοντα είχαν οι Τόμας Κβιατκόσφκι και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η διαμαρτυρία αφορά συγκεκριμένες επίμαχες φάσεις στις οποίες, η ομάδα VAR δεν παρενέβη όπως όφειλε, παρά τη σημασία των αποφάσεων για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Με σεβασμό προς την UEFA και τους θεσμούς της, ο ΠΑΟΚ ζητά να υπάρξει αξιολόγηση των διαιτητικών αποφάσεων που ελήφθησαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και ορθότητα στη διαιτησία σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Πηγή: sport24.gr