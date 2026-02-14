MENOY

Επικό πανό των οργανωμένων φίλων του Ηρακλή για την απουσία τους από το Ιβανώφειο: “Ερχόμαστε σε λίγο”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ένα πανό που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα ξεκίνησε η αναμέτρηση του Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο (14/02, 16:00) για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή σκέπασαν ολόκληρο το πέταλο με ένα λιτό, αλλά απολαυστικό μήνυμα “Ερχόμαστε σε λίγο”, δίνοντας το “παρών” παρότι δεν βρίσκονταν στις εξέδρες εκείνη τη στιγμή.

Φωτογραφία: Intime

Η απουσία τους είχε λόγο. Την ίδια ώρα, οι οργανωμένοι του Γηραιού είχαν μεταφερθεί στο Καυτανζόγλειο, όπου στις 15:00 η ποδοσφαιρική ομάδα αντιμετώπιζε τον Αστέρα Τρίπολης Β’ για τη Super League 2, στην προσπάθεια επιστροφής της ομάδας στη Stoiximan Super League.

Λίγο αργότερα, στο Ιβανώφειο, ο Ηρακλής υποδεχόταν τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το πανό να εξηγεί με χιούμορ και ευρηματικότητα γιατί οι κερκίδες δεν είχαν τη συνηθισμένη τους εικόνα.

Ηρακλής Ιβανώφειο

