Επική ανατροπή για την εθνική πόλο και πρώτη νίκη στο προκριματικό τουρνουά του World Cup – Επέστρεψε από το -7

Με μία επική ανατροπή από το -7 (4-11), η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών επικράτησε 16-15 της Σερβίας στην Αλεξανδρούπολη και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στην προκριματική φάση του World Cup. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με έξι γκολ, μεταξύ των οποίων και το νικητήριο, 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, κι ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής χωρίς αντικατάσταση του Πέταρ Γιάκσιτς, 1΄34΄΄ πριν το τέλος. Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάζεται μία νίκη αύριο (8/4, 17:30) επί της Ολλανδίας, για να εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του Α΄ ομίλου, που δίνουν το εισιτήριο για τα τελικά του Σίδνεϊ.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 3-4, 4-7, 6-3, 3-1

Η «γαλανόλευκη» προηγήθηκε 3-2 στα μισά της πρώτης περιόδου, με δύο γκολ του Αργυρόπουλου και ένα του Καλογερόπουλου, αλλά η άμυνά της από την αρχή δεν λειτουργούσε καθόλου καλά. Ετσι, όταν «στέρεψαν» οι επιθετικές λύσεις, η εθνική δέχθηκε ένα απίστευτο σερί 7-0 και βρέθηκε πίσω με διαφορά έξι τερμάτων (9-3), έχοντας χάσει στο διάστημα αυτό ένα πέναλτι με τον Παπαναστασίου και δύο επιθέσεις με παίκτη παραπάνω. Ο Νίκος Καστρινάκης έδωσε μία «ανάσα» στην ελληνική ομάδα, αλλά λίγο αργότερα αποβλήθηκε με αντικατάσταση και η Σερβία, η οποία είχε εξαιρετικά ποσοστά στον παίκτη παραπάνω, έφτασε στο +7 (11-4), δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Κάπου εκεί, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου αφυπνίστηκαν και μείωσαν σε 11-7, με τον Γκίλλα να σκοράρει στην εκπνοή του δεύτερου οκταλέπτου. Με γκολ του Γαρδίκα στην κόντρα η εθνική πλησίασε ακόμη περισσότερο (11-8), ο Νίκολα Γιάκσιτς σταμάτησε προσωρινά το «γαλανόλευκο» σερί, αλλά με κάποιες αποκρούσεις του Ζερδεβά (ο οποίος είχε αντικαταστήσει στην εστία τον Τζωρτζάτο από τα μέσα της δεύτερης περιόδου) και βελτιωμένα ποσοστά στον παραπάνω, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε την μεγάλη επιστροφή και ισοφάρισε 13-13 με τον Αργυρόπουλο, λίγο πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Ο Μαρτίνοβιτς στην εκπνοή της περιόδου έδωσε ξανά προβάδισμα στη Σερβία σε παίκτη παραπάνω και ακολούθως ο Στανόγεβιτς «έγραψε» το 15-13. Μία απόκρουση του Ζερδεβά σε κόντρα του Μαρτίνοβιτς και ένα γκολ του Σπάχιτς αμέσως μετά, από ασίστ του Πούρου, έφερε σε απόσταση «βολής» την εθνική, η οποία όμως στη συνέχεια έχασε δύο ευκαιρίες με παίκτη παραπάνω για να ισοφαρίσει.

Η φάση που τελικά καθόρισε την έκβαση του παιχνιδιού έγινε 1΄34΄΄ πριν τη λήξη, με τους διαιτητές να αποβάλλουν για βιαιοπραγία τον Πέταρ Γιάκσιτς (προκαλώντας την… έκρηξη του Ούρος Στεφάνοβιτς, που αποβλήθηκε κι αυτός με τη σειρά του), αφήνοντας τους «πλάβι» με παίκτη λιγότερο ως το τέλος του αγώνα. Ο Αργυρόπουλος ευστόχησε στο συνεπακόλουθο πέναλτι και ο ίδιος παίκτης στα 45 δευτερόλεπτα σημεώισε το νικητήριο γκολ, που φέρνει την ελληνική ομάδα πολύ κοντά στην πρόκριση για την τελική φάση του World Cup.

Διαιτητές: Κολόμπο (Ιταλία), Κουροσάκι (Ιαπωνία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Χατζής, Αργυρόπουλος 6, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Γαρδίκας 2, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Καστρινάκης 1

ΣΕΡΒΙΑ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Μίσοβιτς, Πλιέβανσιτς, Στανόγεβιτς 2, Λούκιτς 1, Λάζιτς, Μιλόγεβιτς, Τρτόβιτς 1, Ν. Γιάκσιτς 3, Κρστιτς 1, Γκλάντοβιτς 2, Π. Γιάκσιτς 1, Ουρόσεβιτς, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς 4

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε και πάλι ο Δημήτρης Σκουμπάκης, καθώς και ο Νίκος Παπανικολάου.

** Στο άλλο σημερινό παιχνίδι του Α΄ ομίλου, η Ουγγαρία χρειάστηκε ένα γκολ του Ανταμ Νάγκι, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για να ισοφαρίσει (11-11) την Ολλανδία και να πάρει τελικά τη νίκη με 16-15 στα πέναλτι. Ετσι, οι Μαγυάροι έφτασαν τους πέντε βαθμούς, η Ελλάδα και η Σερβία έχουν από τρεις και η Ολλανδία έναν.

Για τον Β΄ όμιλο, η Ισπανία επικράτησε 14-10 της Κροατίας και σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση.

