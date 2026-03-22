Ένταση πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ με τον πρόεδρο της ομάδας του: Κλειδώθηκαν σε γραφείο και τον απέλυσε

Σύμφωνα με διάφορα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και του Πανσερραϊκού, Κριστιάνο Μπάτσι απολύθηκε από την Τοντέλα μετά τη «λευκή» εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην τελευταία AVS, που την άφησε στην προτελευταία θέση, τέσσερις βαθμούς μακριά από τη… σωτηρία.

Ο Ιταλός τεχνικός, μετά το τέλος του αγώνα, κλείστηκε σ’ ένα γραφείο με τον πρόεδρο της ομάδας, ο οποίος του γνωστοποίησε την απόφασή του για πρόωρο τέλος της συνεργασίας τους κι εκεί τα αίματα… άναψαν με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των βοηθών του 50χρονου προπονητή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, οι οποίοι έσπασαν την πόρτα για να μπουν μέσα.

Ο πρόεδρος της Τοντέλα, Γκιλμπέρτο Κοΐμπρα ζήτησε η αστυνομία να συλλάβει τον Κριστιάνο Μπάτσι ισχυριζόμενος πως του επιτέθηκε, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά.

Μετά το τέλος του επεισοδίου, ο Ιταλός τεχνικός πήγε κανονικά στην συνέντευξη Τύπου, παρ’ ότι είχε απολυθεί, ενώ ο ισχυρός άνδρας της πορτογαλικής ομάδας υποβίβασε το συμβάν λέγοντας πως «δεν συνέβη τίποτα σοβαρό» και «όλα λύθηκαν».