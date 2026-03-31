Ελλάδα-Γερμανία: Η Εθνική Ελπίδων δίνει τελικό πρόκρισης στο Euro 2027 – Η ώρα μετάδοσης και το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται απόψε (31/03, 19:00) τη Γερμανία στη Λεωφόρο με στόχο τη διατήρηση της πρώτης θέσης στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027.

Η Εθνική Ελπίδων (U21) θέλει να δώσει συνέχεια στην τρομερή πορεία της στα προκριματικά, έχοντας μία τεράστια ευκαιρία να “αγκαλιάσει” την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Η γαλανόλευκη είναι πρώτη και αήττητη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της, Γερμανία, με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7.

Στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, η Εθνική Ελπίδων είχε κάνει την υπέρβαση και είχε επικρατήσει με 3-2.

Απόψε θέλει τη νίκη ή την ισοπαλία για να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τελική φάση.

Η διαφορά με νίκη της γαλανόλευκης θα αυξηθεί στους 6 βαθμούς και με τρία ματς και την ισοβαθμία υπέρ της, η γαλανόλευκη θα κρατάει το εισιτήριο στα χέρια της.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Τέλος, ο αγώνας κόντρα στη Γερμανία θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

