Ελλάδα-Γερμανία: Η Εθνική Ελπίδων δίνει τελικό πρόκρισης στο Euro 2027 – Η ώρα μετάδοσης και το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται απόψε (31/03, 19:00) τη Γερμανία στη Λεωφόρο με στόχο τη διατήρηση της πρώτης θέσης στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027.

Η Εθνική Ελπίδων (U21) θέλει να δώσει συνέχεια στην τρομερή πορεία της στα προκριματικά, έχοντας μία τεράστια ευκαιρία να “αγκαλιάσει” την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Η γαλανόλευκη είναι πρώτη και αήττητη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της, Γερμανία, με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7.

Στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, η Εθνική Ελπίδων είχε κάνει την υπέρβαση και είχε επικρατήσει με 3-2.

Απόψε θέλει τη νίκη ή την ισοπαλία για να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τελική φάση.

Η διαφορά με νίκη της γαλανόλευκης θα αυξηθεί στους 6 βαθμούς και με τρία ματς και την ισοβαθμία υπέρ της, η γαλανόλευκη θα κρατάει το εισιτήριο στα χέρια της.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Τέλος, ο αγώνας κόντρα στη Γερμανία θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.