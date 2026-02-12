MENOY

Εκτός Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Ουκρανός αθλητής που ήθελε να αγωνίζεται με κράνος προς τιμήν των νεκρών του πολέμου

THESTIVAL TEAM

Τον αποκλεισμό του Ουκρανού αθλητή του skeleton, Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς, από τη συνέχεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ανακοίνωσε την Πέμπτη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς -σύμφωνα με την ενημέρωση- αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τους κανόνες αυτοέκφρασης των αθλητών.

Ο Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς επιδίωκε να αγωνιστεί φορώντας κράνος μνήμης με πορτρέτα Ουκρανών αθλητών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία, απορρίπτοντας πρόταση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει ως συμβιβασμό μαύρο περιβραχιόνιο.

Μετά από επανειλημμένες συζητήσεις και δια ζώσης συναντήσεις με εκπροσώπους της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συνάντησης το πρωί της Πέμπτης με την πρόεδρο της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι, ο αθλητής δεν αποδέχθηκε καμία εναλλακτική λύση, με αποτέλεσμα την ανάκληση της διαπίστευσής του.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ τόνισε ότι επιθυμούσε να αγωνιστεί ο αθλητής και γι’ αυτό αναζήτησε «τον πιο σεβαστό τρόπο» ώστε να εκφράσει την επιθυμία του να τιμήσει τους συναθλητές του, υπογραμμίζοντας ότι «η ουσία της υπόθεσης δεν αφορά το μήνυμα αλλά το σημείο όπου ήθελε να το εκφράσει».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Χερασκέβιτς είχε τη δυνατότητα να εμφανίζει το κράνος σε όλες τις προπονήσεις, καθώς και αμέσως μετά τον αγώνα στη μικτή ζώνη δηλώσεων, επιλογές που δεν αποδέχθηκε.

Αντίθετα, ο ίδιος απαίτησε δημόσια συγγνώμη από τη ΔΟΕ για την πίεση που, όπως υποστηρίζει, του ασκήθηκε, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας επέμειναν ότι το κράνος δεν παραβίαζε κανονισμούς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε: «Δεν ήθελα ποτέ σκάνδαλο με τη ΔΟΕ. Δεν το δημιούργησα εγώ. Η ΔΟΕ το δημιούργησε με την ειδική ερμηνεία των κανόνων, που πολλοί θεωρούν διακριτική μεταχείριση».

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

