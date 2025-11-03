Εισαγγελική παρέμβαση μετά την “βόμβα” Σούντγκρεν για στημένα παιχνίδια ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό

Άμεσες ήταν οι εξελίξεις μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις του Σουηδού αμυντικού Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος μιλώντας σε podcast στην πατρίδα του ανέφερε ότι οι περσινοί αγώνες Βόλος – Πανσερραϊκός για τη διαδικασία των play out ήταν προσυνεννοημένοι προκειμένου η κάθε ομάδα να κερδίσει στην έδρα της.

«Δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί. Τότε η ομάδα που αντιμετωπίσαμε χρειαζόταν να πάρει βαθμούς και εμείς χρειαζόταν να πάρουμε βαθμούς. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν κι αυτοί τρεις βαθμούς, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ τους και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι», ήταν τα λόγια του Σουηδού αμυντικού τα οποία προκάλεσαν λίγη ώρα αργότερα την επίσημη αντίδραση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας με ανακοίνωση της αποκάλυψε οι συγκεκριμένοι δύο αγώνες ήταν ούτως ή άλλως υπό διερεύνηση για παράνομο στοιχηματισμό και μετά τις καταγγελίες του Σούντγκρεν συνδυάζει τα δύο γεγονότα και έχει ήδη ενημερώσει τον αθλητικό εισαγγελέα περιμένοντας να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί.»