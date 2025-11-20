MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έγινε τραγούδι η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η έλευση Μυστακίδη

|
THESTIVAL TEAM

Η εντός των ημερών απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο του Δικεφάλου και ήδη σε πολύ γνωστή «ασπρόμαυρη» σελίδα, έχει ανέβει και ένα τραγούδι σε μοντέρνο ρυθμό.

Με τίτλο «Η Νέα η επόχα» το τραγούδι που έχουν ετοιμάσει οι συντελεστές της πολύ γνωστής σελίδας Looper5 στο Facebook, ήδη έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλές στα social media και να σχολιάζεται από τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι στίχοι του είναι απολύτως ενδεικτικοί των μεγάλων προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί από τους φίλους του ΠΑΟΚ και ήδη ως πρώτη απόδειξη μπορεί να εκλάβει κανείς την αλλαγή αποδόσεων για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.

Δείτε το βίντεο και ακούστε το τραγούδι

Αριστοτέλης Μυστακίδης ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ουκρανία: Η κυβέρνηση επιτρέπει σε εταιρείες να διαθέτουν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γιώργος Γεροντιδάκης: Οι άνθρωποι που κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν κοιτάνε τέτοια πράγματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Εικόνες κατάντιας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Μάριος Θεμιστοκλέους: Τα διαθέσιμα ραντεβού με γιατρούς έχουν αυξηθεί από τα 4 εκατ. στα 10 εκατομμύρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Πετρούπολη: Τι υποστήριξε ο μαθητής με τον μπαλτά στο σχολείο – Η σύνδεση με το πανό της “Χρυσής Αυγής”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έγινε τραγούδι η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η έλευση Μυστακίδη