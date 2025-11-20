Έγινε τραγούδι η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η έλευση Μυστακίδη

Η εντός των ημερών απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο του Δικεφάλου και ήδη σε πολύ γνωστή «ασπρόμαυρη» σελίδα, έχει ανέβει και ένα τραγούδι σε μοντέρνο ρυθμό.

Με τίτλο «Η Νέα η επόχα» το τραγούδι που έχουν ετοιμάσει οι συντελεστές της πολύ γνωστής σελίδας Looper5 στο Facebook, ήδη έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλές στα social media και να σχολιάζεται από τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι στίχοι του είναι απολύτως ενδεικτικοί των μεγάλων προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί από τους φίλους του ΠΑΟΚ και ήδη ως πρώτη απόδειξη μπορεί να εκλάβει κανείς την αλλαγή αποδόσεων για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.

Δείτε το βίντεο και ακούστε το τραγούδι