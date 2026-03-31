MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δράμα-ΠΑΟΚ: Το εντυπωσιακό κορεό στη μνήμη του Κλεομένη – Δείτε εικόνες και βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Bianco Monte στη Δράμα για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας Handball Premier, με τους φίλους του Δικεφάλου να φτιάχνουν μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Οι φίλοι των “ασπρόμαυρων” τίμησαν τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, “φορώντας” το πρόσωπό του στην αναμέτρηση του τμήματος χάντμπολ στη Δράμα.

Δείτε εικόνες του Intime:

Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του Α.Σ. ΠΑΟΚ δημοσιεύτηκε βίντεο από την ασπρόμαυρη κερκίδα του Δικεφάλου με τα συνθήματα και το “κορεό” που δημιουργήθηκε.

Δείτε βίντεο

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μίνως Μάτσας: Η Μαρινέλλα υπήρξε για μένα ένα συγγενικό πρόσωπο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Tραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: Τους σκουντούσαν να δουν αν πέθαναν και τους πετούσαν στη θάλασσα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στις εθνικές οδούς Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τραμπ: Δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμη ο πόλεμος στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Βουλή: Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τη δημόσια διοίκηση – Τη Πέμπτη η ψήφισή του στην ολομέλεια