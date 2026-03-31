Δράμα-ΠΑΟΚ: Το εντυπωσιακό κορεό στη μνήμη του Κλεομένη – Δείτε εικόνες και βίντεο

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Bianco Monte στη Δράμα για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας Handball Premier, με τους φίλους του Δικεφάλου να φτιάχνουν μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Οι φίλοι των “ασπρόμαυρων” τίμησαν τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, “φορώντας” το πρόσωπό του στην αναμέτρηση του τμήματος χάντμπολ στη Δράμα.

Intime:

Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του Α.Σ. ΠΑΟΚ δημοσιεύτηκε βίντεο από την ασπρόμαυρη κερκίδα του Δικεφάλου με τα συνθήματα και το “κορεό” που δημιουργήθηκε.

Δείτε βίντεο