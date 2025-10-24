MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δώρα Γκουντούρα: Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της διανύει η Δώρα Γκουντούρα, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας στο μάτι, έπειτα από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας, μέσα από ανάρτησή της στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την ψυχική και σωματική δοκιμασία που βιώνει, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

Όπως ανέφερε, οι τελευταίοι μήνες είναι εξαιρετικά απαιτητικοί, καθώς η κατάσταση την έχει επηρεάσει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια τόνισε πως επιλέγει να αντιμετωπίζει την πρόκληση με θάρρος και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δώρα Γκουντούρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Πνευμονικό οίδημα: Τι είναι και πώς μπορεί να προκληθεί από το αλκοόλ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

ΠΟΥ: Η παράδοση ιατρικής βοήθειας στη Γάζα εξακολουθεί να καθυστερεί

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ζήτησα συγνώμη τότε από τον Γιώργο Λιάγκα, είχα θυμώσει όμως πολύ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κορωπί: Ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του 4χρονου – “Είναι όλα κόκκινα” έλεγε το παιδί δείχνοντας το σπίτι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Και επίσημα εποχή Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό – Παρελθόν ο Χρήστος Κόντης

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ινδία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από τροχαίο – Δεκάδες επιβάτες κάηκαν ζωντανοί, δείτε βίντεο