Δώρα Γκουντούρα: Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου

Μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της διανύει η Δώρα Γκουντούρα, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας στο μάτι, έπειτα από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας, μέσα από ανάρτησή της στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την ψυχική και σωματική δοκιμασία που βιώνει, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

Όπως ανέφερε, οι τελευταίοι μήνες είναι εξαιρετικά απαιτητικοί, καθώς η κατάσταση την έχει επηρεάσει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια τόνισε πως επιλέγει να αντιμετωπίζει την πρόκληση με θάρρος και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.