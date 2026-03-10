Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ: Έσπασε το πόδι 22χρονου επιθετικού – Δείτε βίντεο

Τάκλιν από αυτά που μπορούν να τερματίσουν την καριέρα ποδοσφαιριστή δέχθηκε ο 22χρονος Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα της Ιντεπιέντε ντελ Βάλε, σε αγώνα στο Εκουαδόρ.

Δράστης του χτυπήματος ήταν ο Μπράιαν Νέγκρο της Μουσούζ Ρούνα, ο οποίος για να σταματήσει την εφόρμηση του 22χρονου, του έσπασε το πόδι.

Το αντιαθλητικό μαρκάρισμα καταγράφηκε από την κάμερα με τον 22χρονο να σφαδάζει από τον πόνο μετά το μαρκάρισμα που του προκάλεσε κάταγμα κνήμης και περόνης.

Μετά το μαρκάρισμα που έφερε κόκκινη κάρτα στον Νέγκρο, συμπαίκτες του Αρόγιο Βερνάζα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασαν επεισόδια.

Ο Νέγκρο, πάντως, σε δηλώσεις του μετά το ματς ζήτησε συγγνώμη από τον αντίπαλό του: «Ήταν ένα ατυχές μαρκάρισμα. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά όταν με απέβαλε ο διαιτητής συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Νιώθω απαίσια και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση και είμαι στη διάθεση της οικογένειάς του για ό,τι χρειαστεί».