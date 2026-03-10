MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ: Έσπασε το πόδι 22χρονου επιθετικού – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τάκλιν από αυτά που μπορούν να τερματίσουν την καριέρα ποδοσφαιριστή δέχθηκε ο 22χρονος Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα της Ιντεπιέντε ντελ Βάλε, σε αγώνα στο Εκουαδόρ.

Δράστης του χτυπήματος ήταν ο Μπράιαν Νέγκρο της Μουσούζ Ρούνα, ο οποίος για να σταματήσει την εφόρμηση του 22χρονου, του έσπασε το πόδι.

Το αντιαθλητικό μαρκάρισμα καταγράφηκε από την κάμερα με τον 22χρονο να σφαδάζει από τον πόνο μετά το μαρκάρισμα που του προκάλεσε κάταγμα κνήμης και περόνης.

Μετά το μαρκάρισμα που έφερε κόκκινη κάρτα στον Νέγκρο, συμπαίκτες του Αρόγιο Βερνάζα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασαν επεισόδια.

Ο Νέγκρο, πάντως, σε δηλώσεις του μετά το ματς ζήτησε συγγνώμη από τον αντίπαλό του: «Ήταν ένα ατυχές μαρκάρισμα. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά όταν με απέβαλε ο διαιτητής συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Νιώθω απαίσια και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση και είμαι στη διάθεση της οικογένειάς του για ό,τι χρειαστεί».

Εκουαδόρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Εμανουέλ Μακρόν: Μετά την Κύπρο, ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταβαίνει στη Σούδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πάτρα: Γρονθοκόπησε μαθητή για ένα… νεράντζι

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πρόεδρος Λιβάνου: Οι ενέργειες της Χεζμπολάχ μπορεί να μετατρέψουν τη χώρα σε δεύτερη Γάζα

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Πορτογάλος ΥΠΟΙΚ για πετρέλαιο: Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεφοδιασμού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Από μία λωρίδα η κυκλοφορία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κατρίνης: Η Κύπρος απειλείται και δεν υπάρχει μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση – Απογοητευτική η παρουσία της ΕΕ σε όσα γίνονται