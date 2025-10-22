Δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το επεισόδιο με τον Στεφάν Λανουά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

O ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ για υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του Στεφάν Λανουά.

Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ, ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, δέχτηκε φραστική επίθεση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην OPAP Arena την Κυριακή για το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να αποχωρεί στο ημίχρονο από το γήπεδο.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό και η Ένωση θα βρεθεί ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Super League.

H ενημέρωση της ΕΠΟ

Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.