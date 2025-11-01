Δεύτερη σερί νίκη για τον ΠΑΟΚ Β’: Υπέταξε με 3-0 τον Μακεδονικό

Συνέχεια στις αγωνιστικές επιτυχίες για τον ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος μετά τη νίκη της περασμένης εβδομάδας επί του Νέστου Χρυσούπολης επικράτησε με 3-0 του Μακεδονικού και πρόσθεσε ακόμη ένα τρίποντο στη συγκομιδή του.

Ο Δικέφαλος έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη του, καθώς μόλις στο 13′ άνοιξε το σκορ με σουτ του Γκιτέρσου έπειτα από ασίστ του Μπάλντε.

Ο Μακεδονικός προσπάθησε να αντιδράσει και δημιούργησε ευκαιρίες για να φτάσει στην ισοφάριση, όμως ο ΠΑΟΚ Β’ ήταν πιο αποτελεσματικός στο β’ ημίχρονο και με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 3-0.

Το 2-0 έγινε στο 84′ με δυνατό σουτ του Μούστμαα εντός περιοχής μετά από ασίστ του Ίκομπογκ, ενώ το «κερασάκι» στην τούρτα της επικράτησης του ΠΑΟΚ Β’ έβαλε με ωραία ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ ο Καλόγηρος στο 90′

Το χρονικό του αγώνα

Οι «πράσινοι» στο 12’ έκλεψαν την μπάλα με τον Αλτιντζή, όμως ο διαιτητής ανέκοψε υποσχόμενη επίθεση, καθώς θεώρησε ότι έγινε φάουλ στον Καλόγηρο.

Ένα λεπτό μετά, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Κάθετη μπαλιά του Μπάλντε στον Γκιτέρσο και εκείνος νίκησε σε τετ α τετ τον Γουναρίδη για το 1-0 στο 13’.

Στο 43’ ο Θωμάι κέρδισε την κόντρα στην μεσαία γραμμή, με τον Καπνίδη να φεύγει καλυπτόμενος κόντρα στον Νικολακούλη, όμως ο βοηθός Μαυρίδης καταλόγισε οφσάιντ.

Με το… καλησπέρα του β’ μέρους, ο Γουναρίδης πραγματοποίησε μεγάλη απόκρουση, όταν σταμάτησε το σουτ του Γκιτέρσου μέσα από την περιοχή, στο 46’.

Στο 71’ ο Αλτιντζής έκανε την ατομική ενέργεια, επιχείρησε το σουτ, το οποίο μπλόκαρε σταθερά ο Νικολακούλης.

Ο Νικόλοφ έπιασε την κεφαλιά στο 79’, από τη σέντρα του Καπνίδη, όμως η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Νικολακούλη.

Στο 84’ ο Ίκομπονγκ έκανε την ενέργεια, έδωσε ωραία πάσα στον Μούστμα κι εκείνος από με δυνατό σουτ έγραψε το 2-0.

Στο 90’ ο Καλόγηρος με ωραία προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή και με σουτ έγραψε το 3-0.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Πέδρο Λούκας, Κωττάς, Καλόγηρος, Τσοπούρογλου (60’ Τσιφούτης), Μπάλντε (60’ Μούστμα), Κανίς (72’ Ρικάρντο), Αδάμ (60’ Σνάουτσνερ), Γκιτέρσος (82’ Ίκομπονγκ).

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Καλαϊτζής, Θωμάι, Σαραγιώτης (85’ Κωνσταντινίδης), Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Νούλας (59’ Νικόλοφ), Καραμπέρης (59’ Καρτάλης), Αλτιντζής (72’ Γκόλιας), Αντελέκε (85’ Νίκος), Καπνίδης.

Πηγή: metrosport.gr