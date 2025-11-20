Δάκρυσε ο Μέσι σε βράβευσή του: “Ήθελα να περάσω ολόκληρη την καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα”

Ένα ακόμη βραβείο μπήκε στην πλούσια τροπαιοθήκη του Λιονέλ Μέσι. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν αφορούσε κάποια διάκριση εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, αλλά ήταν από την πόλη που τον καλωσόρισε σε ηλικία 12 ετών, τη Βαρκελώνη.

Ο Αργεντίνος μάγος βραβεύτηκε από τη Sport για την γενικότερη προσφορά του ως «Ο πιο αγαπητός παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα», με τον διευθυντή Τζόαν Βέχιλς να ταξιδεύει στο Μαϊάμι για την απονομή και να παρουσιάζει στον 38χρονο ένα βίντεο που σχεδόν τον έκανε να κλάψει.

Αφού παρακολούθησε ανθρώπους της πόλης να τον ευχαριστούν για τις στιγμές που τους προσέφερε και να τον περιμένουν με ανυπομονησία, ο Μέσι εμφανώς συγκινημένος και με τα μάτια… υγρά, είπε για ακόμη μια φορά πως ήλπιζε να τελειώσει την καριέρα του στην Μπάρτσα, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, ενώ τόνισε ξανά ότι θα επιστρέψει για να ζήσει στην πόλη που τον λατρεύει σαν Θεό.

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί, καλά και όχι τόσο καλά πράγματα, κάτι που είναι φυσιολογικό σε μια καριέρα τόσων ετών. Δεν είναι όλα υπέροχα και περνάς δύσκολες στιγμές. Αλλά, είναι το σπίτι μου, το μέρος μου, οι άνθρωποί μου. Θα ήθελα να είχα περάσει όλη μου την καριέρα εκεί χωρίς να χρειαστεί να πάω σε άλλο σύλλογο. Και… και, λοιπόν, να είχα παίξει εκεί μόνο στην Ευρώπη».

Έπειτα, αναφέρθηκε στην… ανοιχτή πληγή της αποχώρησής του, λόγω των κακών οικονομικών των «μπλαουγκράνα», λέγοντας πόσο τον πείραξε που έφυγε σε ένα άδειο γήπεδο εξαιτίας της πανδημίας του Covid.

«Δυστυχώς, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, αλλά θα έχω πάντα αναμνήσεις για μια ζωή από όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Και, λοιπόν, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πήγα στη Βαρκελώνη, από τότε που πήγα στο γήπεδο. Έπρεπε να αποσυρθώ από τον σύλλογο χωρίς οπαδούς λόγω της πανδημίας, οπότε ήταν και μια ασυνήθιστη χρονιά. Και, λοιπόν, πολλές όμορφες αναμνήσεις, οπότε ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους της Βαρκελώνης. Και, προφανώς, έχω επίσης μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη για όλους.

Προφανώς, θα επιστρέψω. Θα είμαι στο γήπεδο όπως κάθε άλλος οπαδός, ακολουθώντας την ομάδα, τον σύλλογο και θα είμαι απλώς ένας ακόμη υποστηρικτής. Προς το παρόν, πιθανότατα θα είμαι εδώ για μερικά χρόνια ακόμα, αλλά επιστρέφουμε στη Βαρκελώνη επειδή, όπως έλεγα πάντα, είναι το μέρος μου, το σπίτι μου. Μας λείπει πολύ, οπότε θα επιστρέψουμε».